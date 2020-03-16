Непобежденный кубинский супертяж хочет сразиться с победителем боя Усик – Джойс
Усик: «Если кто-то меня злил, я объяснял этому человеку, что случится, когда я ему врежу»
Супертяж не применяет силу вне ринга
15 марта 11:40
Александр Усик / Фото: biograf24.com
Непобежденный украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) рассказал в интервью медиапроекту «Люди Церкви», что иногда ему приходится проводить профилактические беседы с надоедливыми людьми.
Иногда хочется человеку реально врезать за его действия, какие-то вещи, язык и поступки, которые он совершает в отношении меня. Но я понимаю, что даже если я ему врежу, то он не поймет и может на меня обозлиться.
Я просто иногда вел диалог, объясняя, что ждет человека, когда я ему врежу. Или говорил, что давай мы с тобой лучше будем дружить, общаться или просто не будем себя вести по-другому. У нас же есть какие-то человеческие чувства, которые мы можем испытывать: добро, любовь, радость и все остальное.
Промоутер Усика Александр Красюк сообщил, про переговоры между менеджерами не ведутся.