Усик: «Если кто-то меня злил, я объяснял этому человеку, что случится, когда я ему врежу»

Александр Усик / Фото: biograf24.com

Непобежденный украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) рассказал в интервью медиапроекту «Люди Церкви», что иногда ему приходится проводить профилактические беседы с надоедливыми людьми.

Я просто иногда вел диалог, объясняя, что ждет человека, когда я ему врежу. Или говорил, что давай мы с тобой лучше будем дружить, общаться или просто не будем себя вести по-другому. У нас же есть какие-то человеческие чувства, которые мы можем испытывать: добро, любовь, радость и все остальное.