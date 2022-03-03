Отец Фьюри: «Украинский народ должен гордиться Усиком – он бегает с автоматом и защищает свою страну»
Усик: «Есть много гадов, которые пытаются нажиться на войне Украины с россией»
Украинец объяснил, почему не покинул родину
16:16
Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью CNN объяснил, почему он решил записаться в тероборону, а не покинул страну из-за нападения россии на Украину:
Ранее Усик показал ужасные последствия нападения россии.