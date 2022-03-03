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Усик: «Есть много гадов, которые пытаются нажиться на войне Украины с россией»

Украинец объяснил, почему не покинул родину
Бокс Профессиональный бокс
16:16
Усик: «Есть много гадов, которые пытаются нажиться на войне Украины с россией»
Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью CNN объяснил, почему он решил записаться в тероборону, а не покинул страну из-за нападения россии на Украину:

Ранее Усик показал ужасные последствия нападения россии.

Олег Шумейко-младший
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