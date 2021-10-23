Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 6
Сегодня 36
Завтра 47
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сампдория - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Осасуна - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Кремень 3:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Десна - Александрия 1:1 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Окончен
Хоккей (12 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Колорадо Эвеланш 4:1 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Каролина Харрикейнс 1:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 1:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Сан-Хосе Шаркс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Калгари Флэймс 0:3 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Анахайм Дакс 5:1 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Ванкувер Кэнакс 1:4 Окончен
05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс 1:5 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Краматорск - Донбасс 0:6 Окончен
20:00 Рулав Одд - Мариуполь 2:1 Идёт
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Атланта Хоукс - Даллас Маверикс 113:87 Окончен
03:00 Майами Хит - Милуоки Бакс 137:95 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс 115:113 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 70:77 Окончен
18:00 Химик - БК Запорожье 73:64 Окончен
19:00 Николаев - Днепр 87:74 Окончен
20:00 БК Одесса - Прометей 67:79 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс 2:3 Перерыв
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 0:2 1-й период
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Рулав Одд - Мариуполь 2:1 Идёт
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс 30:27 2-я четверть
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс 16:36 2-я четверть
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс 27:31 1-я четверть
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Брест -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Бавария - Хоффенхайм -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Фрайбург -:- Запланирован
19:30 Герта - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Мальорка -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс -:- Запланирован
15:30 Полесье - Кривбасс -:- Запланирован
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Черноморец - ФК Львов -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс 2:3 Перерыв
02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 0:2 1-й период
03:30 Даллас Старз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
20:00 Вашингтон Кэпиталз - Калгари Флэймс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс 30:27 2-я четверть
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс 16:36 2-я четверть
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс 27:31 1-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
15:00 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Брентфорд - Лестер -:- Запланирован
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион -:- Запланирован
18:00 Монако - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Марсель - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе -:- Запланирован
16:00 Верона - Лацио -:- Запланирован
19:00 Рома - Наполи -:- Запланирован
21:45 Интер - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте -:- Запланирован
17:15 Барселона - Реал -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т -:- Запланирован
15:30 Ужгород - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай -:- Запланирован
17:00 Динамо - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Заря - Колос -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 23) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Рулав Одд - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
23:00 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
14:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
17:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован

Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»

Украинец уверен, что сможет перебоксировать «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
22 октября 19:55
Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Обладатель поясов IBF, WBO и WBA в хэвивейте украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) уверен, что сможет перебоксировать чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Усика цитирунт портал The Sun:

«Я считаю Фьюри очень хорошим бойцом, хорошим спортсменом. Еще у него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он. Вот что я могу сказать о нем».

Отвечая на вопрос, сможет ли он победить «Цыганского короля», который не знает поражений уже много лет, Усик сказал:

«Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить и побить Джошуа. Я слышал подобные вещи на протяжении всей своей жизни, но я способен победить Фьюри.

Я не понтуюсь, что могу запросто наказать и побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу: много тренируюсь, работаю и вкладываю в это все свои силы. И не пытаюсь представить себя королем Вселенной. Я делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат в соответствии со своими усилиями».

Что касается неудобного стиля Фьюри, украинец был уклончив с ответами.

«Я не могу много комментировать его стиль, потому что у каждого бойца он свой собственный. Думаю, главное, что его стиль приносит ему победы. Это главное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он успешен».

Тайсон Фьюри заинтересован в объединительном поединке с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
23 октября 2021г. 01:52
Побьет
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Верховная Рада направила запрос президенту о награждении Усика
Верховная Рада направила запрос президенту о награждении Усика
Бокс Профессиональный бокс
22 октября 17:57
1
Бывший тренер Кличко и Усика назвал единственную возможность досрочно победить Фьюри
Бывший тренер Кличко и Усика назвал единственную возможность досрочно победить Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 20:12
Башир предположил, как пройдет бой Усика и Фьюри, а также назвал лучшего действующего супертяжа
Башир предположил, как пройдет бой Усика и Фьюри, а также назвал лучшего действующего супертяжа
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 18:19
Отомстит за Кличко? Экс-тренер Владимира рассказал, за счет чего Усик может побить Фьюри
Отомстит за Кличко? Экс-тренер Владимира рассказал, за счет чего Усик может побить Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 18:04
Джон Фьюри заявил, что Тайсон хочет бой с Усиком, а не с шестисортными супертяжами
Джон Фьюри заявил, что Тайсон хочет бой с Усиком, а не с шестисортными супертяжами
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 17:46
1
Отец Фьюри: «Из-за реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон подерется с Усиком»
Отец Фьюри: «Из-за реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон подерется с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 15:47
1

Новости: Бокс

Рой Джонс: «Фьюри и Уайлдер устроили чертовски хорошее шоу»
Рой Джонс: «Фьюри и Уайлдер устроили чертовски хорошее шоу»
Профессиональный бокс
22 октября 21:35
Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»
Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»
Профессиональный бокс
22 октября 19:55
Майки Гарсия намерен спуститься в первый полусредний вес
Майки Гарсия намерен спуститься в первый полусредний вес
Профессиональный бокс
22 октября 19:15
Верховная Рада направила запрос президенту о награждении Усика
Верховная Рада направила запрос президенту о награждении Усика
Профессиональный бокс
22 октября 17:57
«Он дрался с каким-то ничтожеством». Теофимо Лопес уже не раз высказывался о следующем сопернике Ломаченко
Интервью
«Он дрался с каким-то ничтожеством». Теофимо Лопес уже не раз высказывался о следующем сопернике Ломаченко
Профессиональный бокс
22 октября 17:20
Белью считает, что смена тренера может помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком
Белью считает, что смена тренера может помочь Джошуа подготовиться к реваншу с Усиком
Профессиональный бокс
22 октября 16:33
Топ легковесов от Али Башира – с Ломаченко, но без Лопеса
Топ легковесов от Али Башира – с Ломаченко, но без Лопеса
Профессиональный бокс
22 октября 14:56
Бывший тренер Владимира Кличко уверен в досрочной победе Ломаченко над Комми
Бывший тренер Владимира Кличко уверен в досрочной победе Ломаченко над Комми
Профессиональный бокс
22 октября 14:24
Стивенсон после завоевания чемпионского титула намерен подраться с Ломаченко
Стивенсон после завоевания чемпионского титула намерен подраться с Ломаченко
Профессиональный бокс
22 октября 13:39
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости

Анонсы

Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
10:25
УХЛ. «Кременчуг» – «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Кременчуг» – «Белый Барс». Видео трансляция
13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Киев-Баскет». Видео трансляция
14:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
16:15
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Онлайн трансляция
17:00
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
TV
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
24 октября 17:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
24 октября 18:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00