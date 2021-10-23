Усик: «Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он»

Украинец уверен, что сможет перебоксировать «Цыганского короля»

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Обладатель поясов IBF, WBO и WBA в хэвивейте украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) уверен, что сможет перебоксировать чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Усика цитирунт портал The Sun:

«Я считаю Фьюри очень хорошим бойцом, хорошим спортсменом. Еще у него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он. Вот что я могу сказать о нем».

Отвечая на вопрос, сможет ли он победить «Цыганского короля», который не знает поражений уже много лет, Усик сказал:

«Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить и побить Джошуа. Я слышал подобные вещи на протяжении всей своей жизни, но я способен победить Фьюри. Я не понтуюсь, что могу запросто наказать и побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу: много тренируюсь, работаю и вкладываю в это все свои силы. И не пытаюсь представить себя королем Вселенной. Я делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат в соответствии со своими усилиями».

Что касается неудобного стиля Фьюри, украинец был уклончив с ответами.

«Я не могу много комментировать его стиль, потому что у каждого бойца он свой собственный. Думаю, главное, что его стиль приносит ему победы. Это главное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он успешен».

Тайсон Фьюри заинтересован в объединительном поединке с Александром Усиком.