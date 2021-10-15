Усик – Фьюри за абсолютное чемпионство? Известно, когда планируется провести главный бой «королевского» дивизиона

Перед объединительным поединком лидеры супертяжелого веса проведут по промежуточному бою

Фото: Metro

Легендарный промоутер Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV рассказал, когда ожидается одно из величайших событий в мировом боксе – поединок за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте:



Вероятно, объединительный поединок пройдет в сентябре-октябре 2022 года. Все зависит от того, когда Джошуа и Усик разберутся со своим противостоянием. Я думаю, что подождут до 4 апреля. Считаю, что Фьюри в ринг вернется в марте или апреле (Вероятно, защита пояса WBC против победителя боя Валлин – Уайт – XSPORT). Тогда мы уже можем задумываться об объединительном поединке.

Также Арум заявил, что уверен в победе Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).