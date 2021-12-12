Усик готов спуститься в весе ради боя с Альваресом

Фото: Facebook Усика

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) готов вернуться в тяжелый вес ради боя против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):

Я думаю, что Канело победит Макабу. Если мы встретимся, то мне придется выиграть у него. Я лично не знаю Макабу, но смотрел его бои по телевизору. Канело хорош, а у того парня я видел пару боев. Все крутится вокруг Канело».