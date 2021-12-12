Усик и Фьюри встретились лицом к лицу на трибуне Madison Square Garden
Усик готов спуститься в весе ради боя с Альваресом
Но у украинца есть одно условие
10:09
Фото: Facebook Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) готов вернуться в тяжелый вес ради боя против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО):
«Канело – красавчик. Конечно, он специально выбрал соперника, чтобы забрать еще один пояс. Если он хочет боксировать со мной в крузерах, то я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в хэвивейте.
Я думаю, что Канело победит Макабу. Если мы встретимся, то мне придется выиграть у него. Я лично не знаю Макабу, но смотрел его бои по телевизору. Канело хорош, а у того парня я видел пару боев. Все крутится вокруг Канело».
Напомним, Альварес поднимется в тяжелый вес, чтобы подраться с Илунгой Макабу за пояс чемпиона мира по версии WBC. Ранее в этом дивизионе Усик был абсолютным чемпионом мира.