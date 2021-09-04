Усик готовится к Джошуа как герой боевика

Александр часть подготовки проводит на песке





Александр Усик / Фото: Инстаграм

Сергей Лапин, член команды украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), опубликовал в Instagram видео подготовки своего товарища в к бою с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



Как видим из опубликованных кадров, Усик часть подготовки проводит на песке.

Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.