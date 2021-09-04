Фьюри: «Бой Усик – Джошуа может сложиться в любую сторону»
Усик готовится к Джошуа как герой боевика
Александр часть подготовки проводит на песке
4 сентября 19:54
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Сергей Лапин, член команды украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), опубликовал в Instagram видео подготовки своего товарища в к бою с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Как видим из опубликованных кадров, Усик часть подготовки проводит на песке.
Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
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