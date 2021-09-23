Усик говорит Джошуа, что Лондон – его счастливое место. Кого он уже избивал в столице Великобритании?

Одни из главных побед в карьере украинец добыл именно там

История

Александр Усик / Фото - Matchroom Boxing

Отсчет до боя Энтони Джошуа – Александр Усик уже идет на часы. Боксеры уже успели провести заключительную пресс-конференцию, а также провели напряженную дуэль взглядов. Стадион «Тоттенхэма», на котором будут разыграны титулы WBO, WBA и IBF, также уже готов к бою двух олимпийских чемпионов.

Кстати, сам Усик считает Великобританию, и, в частности, сам Лондон своим счастливым местом. Он даже предупредил Джошуа, что этот город – его настоящий талисман.

«Я люблю Лондон и Великобританию, и это мое счастливое место. Джошуа, тем более, будет сложнее, поскольку он защищает титулы и будет драться дома. Я же буду ждать большого боя, очень рад снова оказаться здесь».

Усик действительно одержал важнейшие победы в карьере в Великобритании. Она из них была за пределами Лондона – Тони Белью украинец нокаутировал в Манчестере.

В Лондоне украинец выиграл Олимпийские игры-2012, выиграв три боя: у Артура Бетербиева (17:13, четвертьфинал), у Тервела Пулева (21:5, полуфинал) и Клементе Руссо (14:11, финал).

Бой против Бетербиева

Бой против Руссо

Последняя победа Усика также состоялась в Лондоне почти год назад, когда он решением судей одолел Дерека Чисору. Благодаря тому успеху украинец закрепился на британском боксерском рынке после победы над Белью и проложил себе путь к поединку с Джошуа.

Впереди третий заход Усика в Лондон. Насколько он будет успешным, можно будет узнать из онлайн трансляции боя Джошуа – Усик на нашем сайте.