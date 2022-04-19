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Усик и Джошуа договорились о реванше

Украинец с командой приедет в Лондон на этой неделе
Бокс Профессиональный бокс
18:35
Усик и Джошуа договорились о реванше
Фото: Getty Images

Промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн заявил, что переговоры между его подопечным и чемпионом по версиям WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) завершены:

Переговоры о поединке полностью закончены, все согласовано. Сто процентов, что Энтони Джошуа проведет реванш с Александром Усиком. В данный момент мы заканчиваем обсуждать место проведения боя. Команда Усика на этой неделе будет в Лондоне, так что мы сядем и поговорим с ними.

Я думаю, что на протяжении двух недель мы определим дату. Это будет июль. Надеюсь, что AJ станет трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик отказался от русского языка.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Эдди Хирн Александр Усик

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