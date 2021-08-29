«Усик и Джошуа на минималках». Ну очень сильное видео с Instagram Редкача

Автор этой новости смеялся даже после пятого просмотра

Иван Редкач / Фото: shostka.info

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram опубликовал ну очень смешное видео, на котором один из бойцов во время битвы взглядов толчком отправляет визави прямо в стену.

Дальнейшая потасовка не завязалась. Пострадавший, видимо, решил отложить выяснение отношений до встречи в ринге.

При этом Редкач также генерирует контент и со своим участием. Оцените его недавний диалог с другим украинским боксером Максом Бурсаком. Но только осторожно. В этом видео присутствует много нецензурной брани.



