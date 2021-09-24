Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
Бой Усик – Джошуа пройдет уже завтра, 25 сентября. То, что выглядело невероятно далеким, вот уже, уже на пороге. Боксеры даже успели провести официальную пресс-конференцию и… первую дуэль взглядов.
Едва ли не главная тема для разговоров перед этим боем – разница в антропометрии боксеров. В росте, согласно BoxRec, она составляет 7 сантиметров, в размахе рук – 10 сантиметров. Но это все цифры, увидеть ее воочию – другое дело.
И визуально Усик действительно намного (субъективное мнение) меньше Джошуа. И в росте, и в общих габаритах:
Болельщики в Twitter отреагировали на увиденное. Некоторые из них удивлены, другие вспоминают победу Энди Руиса, третьи верят в украинца, несмотря ни на что:
«Как говорил мой дедушка: «В бою главное не размер собаки, а величина ее боевого духа».
«Усик выглядит намного меньше».
«Усик всегда выглядит большим, но только не тогда, когда стоит напротив настоящего супертяжа. Пошуметь в бою с Джошуа будет непросто».
«Размер ничего не значит. Все помнят, как Энди Руис убрал Джошуа?»
«Наверное, размеры Джошуа станут проблемой для Усика. Он где-то на 10 сантиметров выше, к тому же у него длинные руки, больше вес и больше мощи».
«Все эти разговоры о размерах – чушь. Майк Тайсон тоже был маленьким для супертяжей».
«Надеюсь, разговоры о том, что Усик маленький и хрупкий на этом закончатся».
«Почему? Он выглядит физически хрупким в сравнении с Джошуа. Когда люди говорят, что он маленький, то имеют в виду общие размеры тела, а не только рост. Джошуа просто намного больше во всех показателях. Усик выглядит як крузер, вот и все. Его голова и кулаки вдвое меньше от головы и кулаков Джошуа. Это же смешно».
«После дуэли взглядов ты понимаешь, насколько больше Джошуа. Это будет весело».
«Эта разница в размерах…»
- Усик говорит Джошуа, что Лондон – его счастливое место. Кого он уже избивал в столице Великобритании?
«Усик слишком мелкий. ИМХО».
«Огромная разница в размерах».
«Усик выглядит слишком маленьким на фоне Джошуа. Надеюсь, что в ринге все же будет хороший бой».
«Хирн даже не осознавал, что разница в росте будет настолько большой».
«Усик сможет хотя бы потрясти Джошуа? Он выглядит слишком мелким против Джошуа».
И сейчас можно было бы вспомнить, к примеру, бой Дэвид Хэй – Николай Валуев, когда маленький боксер спокойно победил большого. Но в случае Усик – Джошуа разница в классе боксеров все же менее подавляюща.
Интригует. Этот бой точно интригует. Слишком много вопросов: настолько высушился Джошуа? как будет совладать с новым весом Усик? будет ли настолько ощутима разница в размерах? и т. д.
И ответы мы получим уже совсем скоро – 25 сентября на «Тоттенхэм Хотспур Арена», Лондон.