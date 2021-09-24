Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал

Разница в росте составляет 7 сантиметров

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Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото - Boxing Scene

Бой Усик – Джошуа пройдет уже завтра, 25 сентября. То, что выглядело невероятно далеким, вот уже, уже на пороге. Боксеры даже успели провести официальную пресс-конференцию и… первую дуэль взглядов.

Едва ли не главная тема для разговоров перед этим боем – разница в антропометрии боксеров. В росте, согласно BoxRec, она составляет 7 сантиметров, в размахе рук – 10 сантиметров. Но это все цифры, увидеть ее воочию – другое дело.

И визуально Усик действительно намного (субъективное мнение) меньше Джошуа. И в росте, и в общих габаритах:

Болельщики в Twitter отреагировали на увиденное. Некоторые из них удивлены, другие вспоминают победу, третьи верят в украинца, несмотря ни на что:

«Как говорил мой дедушка: «В бою главное не размер собаки, а величина ее боевого духа».

«Усик выглядит намного меньше».

«Усик всегда выглядит большим, но только не тогда, когда стоит напротив настоящего супертяжа. Пошуметь в бою с Джошуа будет непросто».

«Размер ничего не значит. Все помнят, как Энди Руис убрал Джошуа?»

«Наверное, размеры Джошуа станут проблемой для Усика. Он где-то на 10 сантиметров выше, к тому же у него длинные руки, больше вес и больше мощи».

«Все эти разговоры о размерах – чушь. Майк Тайсон тоже был маленьким для супертяжей».

«Надеюсь, разговоры о том, что Усик маленький и хрупкий на этом закончатся».

«Почему? Он выглядит физически хрупким в сравнении с Джошуа. Когда люди говорят, что он маленький, то имеют в виду общие размеры тела, а не только рост. Джошуа просто намного больше во всех показателях. Усик выглядит як крузер, вот и все. Его голова и кулаки вдвое меньше от головы и кулаков Джошуа. Это же смешно».

«После дуэли взглядов ты понимаешь, насколько больше Джошуа. Это будет весело».

«Эта разница в размерах…»

«Усик слишком мелкий. ИМХО».

«Огромная разница в размерах».

«Усик выглядит слишком маленьким на фоне Джошуа. Надеюсь, что в ринге все же будет хороший бой».

«Хирн даже не осознавал, что разница в росте будет настолько большой».

«Усик сможет хотя бы потрясти Джошуа? Он выглядит слишком мелким против Джошуа».

И сейчас можно было бы вспомнить, к примеру, бой Дэвид Хэй – Николай Валуев, когда маленький боксер спокойно победил большого. Но в случае Усик – Джошуа разница в классе боксеров все же менее подавляюща.

Интригует. Этот бой точно интригует. Слишком много вопросов: настолько высушился Джошуа? как будет совладать с новым весом Усик? будет ли настолько ощутима разница в размерах? и т. д.

И ответы мы получим уже совсем скоро – 25 сентября на «Тоттенхэм Хотспур Арена», Лондон.