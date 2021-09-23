Усик и Джошуа впервые встретились лицом к лицу

25 сентября боксеры сойдутся в главном бою осени

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Состоялась пресс-конференция перед боем чемпиона мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

После ее завершения боксеры впервые встретились лицом к лицу:

На пресс-конференции Усик заявил, что бой против Джошуа войдет в историю.

Боксеры сойдутся в ринге 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма». Многие эксперты полагают, что главной проблемой Усика в поединке с Джошуа станет место его проведения – Лондон. К примеру, известный тренер Тедди Атлас не верит, что украинцу отдадут победу, даже если он уверенно перебоксирует британца.

Напомним, на портале XSPORT будет вестись онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.