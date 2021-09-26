Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Усик и Джошуа встретились в подтрибунном помещении после боя
Боксеры тепло поприветствовали друг друга
03:09
Фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) встретился с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в подтрибунном помещении после боя.
Боксеры сделали несколько совместных фото, а также договорились снова встретиться:
Напомним, бой проходил в Лондоне на территории Джошуа, но для Усика это не проблема. После поединка украинец признался, что британец его практически ничем не удивил.
Статистика ударов в бою Усик – Джошуа.
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