Усик и Джошуа встретились в подтрибунном помещении после боя

Боксеры тепло поприветствовали друг друга

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Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) встретился с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в подтрибунном помещении после боя.

Боксеры сделали несколько совместных фото, а также договорились снова встретиться:

Напомним, бой проходил в Лондоне на территории Джошуа, но для Усика это не проблема. После поединка украинец признался, что британец его практически ничем не удивил.



Статистика ударов в бою Усик – Джошуа.



