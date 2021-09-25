Усик и Джошуа выбрали перчатки, в которых будут избивать друг друга

Онлайн трансляцию поединка смотрите на нашем сайте

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Сегодня, 25 сентября, в Лондоне состоится бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания, а также встретились, чтобы выбрать перчатки на бой.

Бой Усик – Джошуа состоится на 75-тысячной арене в Лондоне. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Джошуа уважительно относится к украинцу, однако в последнем интервью пообещал победить нокаутом. Усик же по-философски подошел к ответу на вопрос о триумфаторе грядущего противостояния.

На весах Усик впервые в карьере показал более 100 кг.