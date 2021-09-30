«Усик и Ломаченко – два лучший технаря современности». Карл Фрэмптон восхитился техникой украинцев
Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон в интервью порталу BBC Sport признался что восхищается действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и считает его вместе с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) лучшими технарями в боксе на данный момент.
«Подвижность Усика, его боксерский IQ – это что-то захватывающее. Для меня они с Ломаченко – два лучших технаря в боксе на данный момент. В случае с Усиком этим все не ограничивается. Он еще и очень приятный парень. Забавно смотреть некоторые его интервью, где он говорит на ломаном английском, путает слова типа «I'm very feel» и так далее.
Я видел Усика, когда Джошуа дрался с Энди Руисом в Нью-Йорке. Он был в отеле, стоял там в лифте вместе со своей девушкой или женой. Он не давал ей покоя, танцевал вокруг нее, исполнял свои безумные танцы. Он был словно большой ребенок, который пытался над ней пошутить, и на нее это подействовало. Я считаю, что это было великолепно. Усик – отличный персонаж. Мне в нем нравится все».
Напомним, Хирн не против организовать реванш Усик – Джошуа в Украине.