«Усик и Ломаченко – два лучший технаря современности». Карл Фрэмптон восхитился техникой украинцев

Карл Фрэмптон / фото - Sky Sports

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон в интервью порталу BBC Sport признался что восхищается действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и считает его вместе с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) лучшими технарями в боксе на данный момент.

Я видел Усика, когда Джошуа дрался с Энди Руисом в Нью-Йорке. Он был в отеле, стоял там в лифте вместе со своей девушкой или женой. Он не давал ей покоя, танцевал вокруг нее, исполнял свои безумные танцы. Он был словно большой ребенок, который пытался над ней пошутить, и на нее это подействовало. Я считаю, что это было великолепно. Усик – отличный персонаж. Мне в нем нравится все».