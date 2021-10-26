«Будем работать, чтобы нокаутировать Усика». Тренер Фьюри поделился планами Тайсона она ближайший поединок
Усик и Ломаченко попали в Топ-10 лучших боксеров современности по версии The Ring
При этом, в десятке лучших не нашлось места Тайсону Фьюри
12:39
Василий Ломаченко, Александр Усик / Фото: Инстаграм
Авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг десяти лучших боксеров независимо от весовой категории.
Отметим, что в Топ-10 вторую позицию занимает чемпион мира WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик. На 9-м месте разместился бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко.
Также отметим отсутствие в рейтинге чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который в октябре нокаутировал Деонтея Уайлдера.
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Джош Тейлор
- Эррол Спенс
- Теофимо Лопес
- Хуан Франсиско Эстрада
- Василий Ломаченко
- Кадзуто Иока
Напомним, ранее экс-чемпион мира Андре Уорд назвал лучшего боксера современности, и это не украинец и не Сауль Альварес.