Усик и Ломаченко попали в Топ-10 лучших боксеров современности по версии The Ring

При этом, в десятке лучших не нашлось места Тайсону Фьюри





Василий Ломаченко, Александр Усик / Фото: Инстаграм

Авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг десяти лучших боксеров независимо от весовой категории.



Отметим, что в Топ-10 вторую позицию занимает чемпион мира WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик. На 9-м месте разместился бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко.

Также отметим отсутствие в рейтинге чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который в октябре нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Сауль Альварес Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Джош Тейлор Эррол Спенс Теофимо Лопес Хуан Франсиско Эстрада Василий Ломаченко Кадзуто Иока

Напомним, ранее экс-чемпион мира Андре Уорд назвал лучшего боксера современности, и это не украинец и не Сауль Альварес.