Усик и Ломаченко вошли в топ-10 лучших боксеров мира в очередном рейтинге P4P
Боксерский портал WBN составил обновленный список лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (P4P).
На первом месте, прогнозируемо, оказался абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО), втором – обладатель титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО), третьем – чемпион WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).
В топ-10 также попал бывший чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО).
Топ-10 лучших боксеров мира по версии WBN:
1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Александр Усик (Украина)
3. Тайсон Фьюри (Великобритания)
4. Наоя Иноуэ (Япония)
5. Эррол Спенс (США)
6. Теренс Кроуфорд (США)
7. Василий Ломаченко (Украина)
8. Джош Тейлор (Великобритания)
9. Нонито Донэйр (Филиппины)
10. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
Напомним, Усик готов принять бой против Сауля Альвареса.