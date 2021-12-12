Фьюри: «В 2017 году Джошуа сказал мне: «Посмотрим, кто проиграет первым, жирдяй»
Усик: «Как я побью Фьюри? Красиво!»
Лидер супертяделого веса – о потенциальном поединке с держателем пояса WBC
11:31
Александр Усик / фото - Getty Images
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался о потенциальном поединке с держателем титула WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). В интервью YouTube каналу FightHype украинец заявил, что в своем следующем бою хотел бы подраться за звание абсолютного чемпиона хэвивейта, вместо реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Как я побью Фьюри? Красиво побью. С кем я предпочитаю подраться – с Фьюри или Джошуа? Как договоримся. Конечно, что я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону. Получается, что это минус одна ступенька, то есть я сразу подерусь за абсолюта».
Напомним, Усик встретился с Фьюри лицом к лицу на арене Madison Square Garden.