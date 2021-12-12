«Усик, полижи мои яйца-а-а!» Фьюри жестко провоцирует украинца
Усик: «Хотел бы порадовать украинских фанатов и отбоксировать в Киеве»
Лидер супертяжелого веса – о месте проведения своего следующего боя
12:38
Александр Усик / фото - Getty Images
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу FightHype высказался о своем следующем поединке, признавшись, что очень бы хотел провести бой на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.
«Я не знаю, с кем буду драться дальше. Я думаю, что все будет происходить там, где больше будет денег, потому что это бизнес. Понятно, что от нас очень многое зависит, но все крутится, люди вкладывают деньги. Если бы я выбирал, то обязательно хотел бы порадовать свою публику и отбоксировать на стадионе в Киеве».
Напомним, Фьюри попросил Усика полизать ему яйца.