Усик – Кличко: «Фьюри очень большой, понадобится ваша помощь»
Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал все пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко.
Однако титул WBC, принадлежавший Виталию Кличко, сейчас удерживает Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). После победы Усика над Джошуа Кличко-старший в шуточной манере попросил Александра вернутся в Украину и титул WBC.
Кличко: Все пояса нужно обратно в Украину.
Усик: Помощь ваша нужна, он очень большой. Надо как-то вдвоем его.
Кличко: Нее, я пас (смеется)...
Усик: Ну просто там, рядом: «Саня, давай». А я уже…
Кличко: Ты имеешь ввиду Фьюри?
Усик: Ну да.
Кличко: А, ну хорошо. Я придержу его, пока ты будешь его бить.
Бой Усик – Фьюри пока не находится даже на горизонте. Для начала украинцу надо отстоять титулы в реванше с Джошуа, а Фьюри в третий раз победить Деонтея Уайлдера.