Усик – Кличко: «Фьюри очень большой, понадобится ваша помощь»

Александр и Виталий обсудили возможный бой с Фьюри

Фото: Facebook Александра Усика

Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал все пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко.

Однако титул WBC, принадлежавший Виталию Кличко, сейчас удерживает Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). После победы Усика над Джошуа Кличко-старший в шуточной манере попросил Александра вернутся в Украину и титул WBC.

Кличко: Все пояса нужно обратно в Украину. Усик: Помощь ваша нужна, он очень большой. Надо как-то вдвоем его. Кличко: Нее, я пас (смеется)... Усик: Ну просто там, рядом: «Саня, давай». А я уже… Кличко: Ты имеешь ввиду Фьюри? Усик: Ну да. Кличко: А, ну хорошо. Я придержу его, пока ты будешь его бить.

Бой Усик – Фьюри пока не находится даже на горизонте. Для начала украинцу надо отстоять титулы в реванше с Джошуа, а Фьюри в третий раз победить Деонтея Уайлдера.

