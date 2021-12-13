Усик: «Когда у меня есть какие-то трудности по жизни, я молюсь, иду в свою церковь»

Александр отметил, что помощь нужно найти в себе, а не извне





Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью ESPN прокомментировал поиски нового тренера для Энтони Джошуа (24-2, 2 КО).

«Думаю, что проблема конкретно в нас – в спортсменах, бойцах. Мы что-то постоянно ищем, хотим найти где-то извне какую-то помощь. Она внутри нас и просто нужно поковыряться в себе. Знаете, что я иногда делаю? Когда у меня есть какие-то трудности по жизни, я не отчаиваюсь, не загоняю себя в угол. Я молюсь, иду в свою церковь, сажусь там внутри и просто наблюдаю, что там происходит. Я смотрю на своего Бога, на святых, которые помогают нам, и ищу внутри себя, что мне надо сделать. Естественно, я молюсь и прошу, чтобы Он мне помог». Напомним, ранее Усик высказался о своих причинах успеха.



Карен Агабекян