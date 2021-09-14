Усик криками подгоняет Джошуа к тренировкам

Британец дерется с тенью на фоне грозного украинца

Джошуа и Усик / Фото: XSPORT

Менее двух недель осталось ждать до одного из самых громких событий этого года в мировом боксе – поединка обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и экс-короля крузервейта Александра Усика (18-0, 13 KO).



Стороны обоих боксеров продолжают подогревать интерес публики к мегафайту. На новом фото британский чемпион дерется с тенью на фоне яростного Усика:

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.