Усик: «Кроуфорд мне нравится больше, чем Канело»

Александр Усик / фото - Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу FightHype сравнил чемпиона полусреднего веса Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), а также признался, что следит за боями американца.

Кто выиграет в бою Кроуфорд – Спенс, если они будут боксировать? Я надеюсь, что победит Теренс.

Я смотрю на движения Кроуфорда, на его мысли, на то, что он делает, слушаю то, что ему говорят. Это не просто бокс, это высшая математика».