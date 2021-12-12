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Усик: «Кроуфорд мне нравится больше, чем Канело»
Украинец признался, что следит за выступлениями чемпиона полусреднего веса
16:30
Александр Усик / фото - Getty Images
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу FightHype сравнил чемпиона полусреднего веса Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) с абсолютным чемпионом суперсреднего веса Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), а также признался, что следит за боями американца.
«Я вообще не люблю смотреть бои по телевизору, но слежу за Теренсом Кроуфордом. Я его фанат. Я не думаю, о том, кто стоит выше в pound-for-pound – Канело или Кроуфорд. Мне просто Теренс нравится больше.Напомним, Усик и Фьюри встретились лицом к лицу на трибуне Madison Square Garden.
Кто выиграет в бою Кроуфорд – Спенс, если они будут боксировать? Я надеюсь, что победит Теренс.
Я смотрю на движения Кроуфорда, на его мысли, на то, что он делает, слушаю то, что ему говорят. Это не просто бокс, это высшая математика».
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