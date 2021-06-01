Усик: «Ломаченко продолжает быть топом, несмотря на поражение Лопесу»

Украинский супертяж считает, что его соотечественника «ограбили» в этом бою

Александр Усик / фото - Eurosport

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу USYK17 высказался о последнем бое Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), в котором «Хай-Тек» проиграл все свои пояса Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), упустив шанс стать абсолютным чемпионом легкого веса.

Усик считает, что, несмотря на поражение, Василий до сих пор является одним из лучших боксеров вне весовых категорий.

«У Васи всегда серьезные соперники были. Вы не найдете у него в послужном списке ни одного левого типа. Василий Анатольевич – топовый спортсмен, он продолжает быть в топе, несмотря на «ограбление» (спорное решение судей в бою с Лопесом – прим.), но так бывает. Будет ли он дальше боксировать? Психологически это очень устойчивый и сосредоточенный боец, но все будет зависеть от того, как поведет себя его тело. Я знаю Васю очень много лет, видел всю его работу, которую он делал и делает каждый день. Он очень мощный. А его отец – еще мощнее. К тому же еще есть Андрей Борисович Колосов (спортивный психолог – прим.), который работает со мной и с Васей, помогая быть более устойчивыми к психологическим нагрузкам. Посмотрим, что будет дальше. Лома – безумно трудолюбивый человек. Он уже много лет отдал боксу и продолжает это делать».

Напомним, ранее Усик высказался о возможном поединке по линии IBF.