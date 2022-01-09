Усик – лучший боксер планеты, но даже он один раз был в нокдауне. Видео

Правда, это очень спорный момент и на исход боя он никак не повлиял

Фото: Facebook Александра Усика В марте 2013 года чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) выступал за сборную Украины в полупрофессиональном турнире – Всемирной серии бокса (WSB). В рамках четвертьфинального противостояния Усик встретился с бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне Магомедом Меджидовым. Этот бой стал единственным в карьере украинца, когда он оказался в нокдауне. В начале третьего раунда Меджидов целил в корпус украинца, однако попал явно ниже пояса. Усик присел на колено, а судья не разобрался в эпизоде и отсчитал Александру нокдаун. Видео нокдауна: Несмотря на нокдаун, украинец выиграл бой единогласным решением судей – 50:45. В том же 2013 году Усик перешел в профессионалы и что было дальше, вы, итак, знаете. А вот у Меджидова карьера в профессионалах не задалась. Начал он бодро: добыл три победы кряду, однако в апреле 2021 года проиграл россиянину Андрею Федосову и с тех пор боев не проводил.

Сергей Остапенко