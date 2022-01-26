Усик – лучший супертяж планеты, но мир говорит исключительно о Фьюри

Показательный пример – история с Фрэнсисом Нганну

Фото: Facebook Александра Усика

В большинстве различных рейтингов лучших боксеров супертяжелого веса чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) находится выше обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Но, настоящем королем «королевского» дивизиона все равно является «Цыганский король». Судите сами, за последний бой британец получил около 30 миллионов евро (гонорар Усика за победу над Энтони Джошуа меньше в раза три – точно), с ним все хотят боксировать, и даже чемпион UFC Фрэнсис Нганну бросил вызов не Усику, а Фьюри, хотя украинец и владеет большим количеством поясов.

Мы не будет объяснять почему так происходи – это не материал, а просто констатация факта, который заключается в том, что, несмотря на сенсационную победу над Энтони Джошуа, Усик так и не стал суперзвездой.

Безусловно, об украинце узнало большое количество людей, но в ранге главных лиц супертяжелого веса он все еще находится ниже Фьюри, Джошуа и даже Деонтея Уайлдера.

Да и вообще наши топовые боксеры – Усик и Василий Ломаченко – абсолютно аутентичны для современного мира. Их, в первую очередь, интересуют титулы и достижения, а не медийность и гонорары. Это круто, но в тоже время подобный подход наносит определенный ущерб их карьерам.

Простой пример: будь Ломаченко медийней, разве стоял бы у Джорджа Камбососа вопрос, с кем проводить следующий бой? Конечно, нет.