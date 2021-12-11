Ломаченко назвал лучшего легковеса современности. Ответ украинца ожидаемый
Усик: «Мне нравится, что Комми дружелюбно и уважительно относится к Ломаченко»
Украинец признался, что ему импонирует ганский легковес
10:50
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram признался, что ему импонирует ганский легковес Ричард Комми (30-3-0, 27 KO), который проведет поединок с его соотечественником Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Очень веселый парень, много улыбается. Мне нравится, что он очень дружелюбно и уважительно относится к моему брату. Это вызывает к нему уважение как к бойцу. Просто остальные болтуны, но это их дело. Мы не можем их осуждать, пускай их осудят кулаки».
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.