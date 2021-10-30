Усик: «Реванш с Джошуа – это будет еще один блестящий бой»
Усик: «Мне нужно будет сделать все возможное, чтобы сохранить свои чемпионские титулы в реванше с Джошуа»
Лидер супертяжелого дивизиона отдал должное британцу
30 октября 10:54
Александр Усик / Фото - mirror.co.ukЧемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) выразил мнение относительно критики экс-обладателя титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за поражение в их очном противостоянии.
Цитирует украинца DAZN.
«Прискорбно слышать, что Джошуа оценивают слишком строго, потому что я был с ним на ринге, и он был очень хорош. Я действительно не знаю, где они находят повод для критики. Это был поистине блестящий бой. Сейчас я готовлюсь к еще одному сложному поединку против него в следующем году, мне нужно будет сделать все возможное, чтобы сохранить свои чемпионские титулы. На следующий день после завоевания чемпионских поясов в супертяжелом весе я чувствовал спокойствие. Теперь, спустя месяц, я ощущаю то же самое. Я очень горд быть новым чемпионом, но я сосредоточен на том, чтобы проживать свою жизнь и продолжать упорно тренироваться в зале в ожидании реванша».
Напомним, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, где и когда может пройти реванш Усика и Джошуа.