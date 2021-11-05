Усик: «Мне все равно на соперников – я думаю лишь о своем ежедневном прогрессе»

Украинский чемпион назвал ключ к победе над Джошуа

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Обладатель титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что было важнейшим для его успеха в бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а также высказался о слухах по поводу поисков британцем нового тренера.



Слова украинца приводит independent.co.uk:

Моя вера во все, что я делаю, стала ключом к победе над Джошуа. Реванш состоится. Промоутеры займутся датами и всем остальным – вероятно, все пройдет весной. Я не думаю о своих соперниках и их изменениях. Я думаю о себе и о том, как я могу прогрессировать каждый день хоть немного.

Напомним, что о дате реванша Усика с Джошуа команды боксеров должны договориться на этой неделе.