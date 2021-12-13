Усик: «Мы с Ломаченко никакие не особенные. Мы обычные парни, таких миллионы»

Александр Усик / Фото: PA

Чемпион мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью ESPN заявил, что их успех с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО) – это заслуга Анатолия Ломаченко.



Все делают практически одно и тоже, делают чуть-чуть или еще сколько-то. Для того чтобы победить, надо выйти за абсолютную грань, ее надо переступить. К примеру, когда Василий на тренировке говорил про задержку дыхания, бег, плавание.

Если я понимаю, что на другом конце света парень бежит 10 километров, я должен пробежать 11. Если он плывет 10 километров, я должен проплыть 11. Если он ложится спать в 11, я должен ложиться в 10 и чуть-чуть больше спать. Надо делать чуть-чуть больше, чем от тебя требуют».