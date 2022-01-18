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Усик на битве взглядов нокаутировал талисмана «Чикаго Буллз»
Украинский чемпион продолжает покорять публику
15:21
Александр Усик / Фото: Facebook
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в очередной раз покорил боксерское сообщество.
Супертяжеловес провел битву взглядов с талисманом «Чикаго Буллз». И, после провокации от бычка, Усик нанес «нокаутирующий» удар, затем начав отсчет:
Нокаут от Усика.
Напомним, что Александр приберег козырь на реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) – огромные перчатки.
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