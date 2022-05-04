Усик: «Верю ли я, что Фьюри вышел на пенсию?»
Усик: «На данный момент Ломаченко находится дома»
Украинец рассказал, что его соотечественник продолжает оставаться в стране
14:00
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Blockasset рассказал, что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает оставаться в Украине.
«С Василием все в порядке. Мы разговариваем, периодически на связи – переписываемся, созваниваемся. На данный момент он находится дома у себя. Все в целости, сохранности, Слава Богу».
Александр Усик не верит заявлению Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры.
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