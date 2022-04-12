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Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

Усик на украинском языке анонсировал открытие своего благотворительного фонда

Украинский супертяж будет помогать теробороне, воинам ЗСУ и людям, которые лишились жилья
Бокс Профессиональный бокс
17:58
Усик на украинском языке анонсировал открытие своего благотворительного фонда
Александр Усик

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) на своей странице в Instagram сообщил о том, что совместно со своей командой основал благотворительный фонд, которые будет помогать украинской армии и украинцам, пострадавшим от русской агрессии.



 Ранее XSPORT.ua опубликовал интервью Игоря Суркиса, в котором он сравнил ЗСУ и армию рф.


Источник: XSPORT
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Александр Усик

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