Тренер Энтони Ярда: «В бою Джошуа – Усик сыграют свою роль габариты»
Усик накануне боя с Джошуа выпустил футболку со своей фирменной фразой
Бой за четыре пояса супертяжелого веса пройдет 25 сентября
2 сентября 15:29
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
25 сентября Александр Усик (18-0, 13 KO) подерется с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Украинский супертяж интенсивно готовится к предстоящем бою, но не забывает и о моральном давлении на своего оппонента. Ранее Усик во время поездки на велосипеде напомнил о себе британцу, а теперь накануне поединка выпустил футболку со своей фирменной фразой:
Новая футболка «Я иду за тобой».
Портал XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Джошуа – Усик.