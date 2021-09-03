Усик накануне боя с Джошуа выпустил футболку со своей фирменной фразой

Бой за четыре пояса супертяжелого веса пройдет 25 сентября

Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT

25 сентября Александр Усик (18-0, 13 KO) подерется с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Украинский супертяж интенсивно готовится к предстоящем бою, но не забывает и о моральном давлении на своего оппонента. Ранее Усик во время поездки на велосипеде напомнил о себе британцу, а теперь накануне поединка выпустил футболку со своей фирменной фразой:

Новая футболка «Я иду за тобой».

Портал XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Джошуа – Усик.