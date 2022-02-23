Хирн: «Джошуа верит, что может победить Усика и стать трехкратным чемпионом мира»
Усик находится в Лондоне, где посетил матч «Челси» в ЛЧ
Украинский боксер и его команда ведут переговоры о реванше с Энтони Джошуа
12:11
Фото: Facebook Александра Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) сейчас находится в Лондоне.
Накануне украинский боксер посетил матч футбольной Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Лилль».
Напомним, в Лондоне Усик и его команда ведут переговоры о реванше с Энтони Джошуа.
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