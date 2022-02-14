Усик назвал сроки реванша с Джошуа
Усик наконец получил свой чемпионский пояс WBA
Пока у украинца еще нет всех титулов из-за цыган
14 февраля 16:59
Александр Усик / Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) получил пояс от Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Также Усик пошутил над Тайсоном Фьюри из-за титула WBC.
«Малой, добро пожаловать домой. Ты познакомишься со своими братьями, они долго тебя ждут. Единственного вашего брата захватили цыгане, но мы его вызволим».
Напомним, ранее Фьюри заявил, что его никогда не интересовал статус абсолютного чемпиона.