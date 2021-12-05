Усик назвал самого сложного соперника в карьере
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале USYK17 рассказал, кто для него является самым сложным соперником:
Каждый день у меня самый сложный бой с собой. Даже утром просыпаясь я думаю: «Так, поспать еще или вставать. Пойти сегодня на тренировку или пропустить. Поесть запрещенной еды или нет». И каждый день я с собой борюсь. Самый сложный оппонент – это мы сами.
Потому что шансы равны. И ты борешься за что-то. Я вот на сборах иногда думаю. У меня есть час времени: поспать, поиграть в телефоне или почитать. И чаще всего это второй вариант, ведь это легче всего. Ты просто ковыряешься в телефоне, ничего не делаешь и ни о чем не думаешь.
Поспать – круто будет. Ты чуть больше отдохнешь, возможно чуть больше будет энергии на тренировке. Но третий вариант самый великолепный. Мало того, что ты развиваешь голову, заставляя мозг думать перед тренировкой, так еще и получаешь полезную информацию.
Также Усик признался, что едва не ушел из бокса после Олимпиады-2008.
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