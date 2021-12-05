Усик назвал самого сложного соперника в карьере

Усик / Фото: Facebook Александра

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале USYK17 рассказал, кто для него является самым сложным соперником:



Потому что шансы равны. И ты борешься за что-то. Я вот на сборах иногда думаю. У меня есть час времени: поспать, поиграть в телефоне или почитать. И чаще всего это второй вариант, ведь это легче всего. Ты просто ковыряешься в телефоне, ничего не делаешь и ни о чем не думаешь.

Поспать – круто будет. Ты чуть больше отдохнешь, возможно чуть больше будет энергии на тренировке. Но третий вариант самый великолепный. Мало того, что ты развиваешь голову, заставляя мозг думать перед тренировкой, так еще и получаешь полезную информацию.