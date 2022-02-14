Джойс рассказал, как Джошуа победить Усика в реванше
Усик назвал сроки реванша с Джошуа
Второй поединок супертяжей ожидается в конце мая-начале июня
14 февраля 15:39
Фото: Matchroom
Глава Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV сообщил, что менеджер Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас назвал ему предварительные сроки реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Хирн много лезет к Фьюри, но ему стоит заняться реваншем Усик – Джошуа. Я предполагаю, что это поединок состоится. Но почему его еще не объявили? Об этом лучше спросить у Эдди. Я говорил с менеджером Александра Климасом. Он сообщил, что украинец планирует драться с Энтони в конце мая или в первую неделю июня, не позже. Больше я ничего не знаю.
Также промоутер рассказал, сколько украинец мог получить за бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за «абсолюта», но назвал те разговоры утопией.