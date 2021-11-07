Промоутер: «Бой Усика с Джошуа – успех с финансовой точки зрения»
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Чемпиона не интересует возможность стать мэром
17:39
Александр Усик / Фото: instagram/com-carlo_cianti
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) сообщил, что не планирует повторять судьбу Виталия Кличко:
Александр Усик уже стал круче братьев Кличко или еще осталось стать мэром?
Не планирую становиться мэром.
Напомним, что бой украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) стал успешным и финансово.
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