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Усик: «Некоторые мои друзья пропали, многие знакомые на войне потеряли близких, дома»
Украинец провел параллель между войной и боксом
07 апреля 17:50
Фото: Getty Images
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, как война затронула его близких:
Бокс – это спорт, ремесло, а война – это выживание. Я не так много увидел, слава Богу, но то, я видел и знаю от моих близких… Некоторые мои знакомые и друзья пропали, мы не знаем, где они находятся сейчас. Многие мои близкие потеряли дома, своих знакомых, своих близких.
На самом деле это очень страшно – то, что сейчас происходит в Украине. Я каждый день молюсь о том, чтобы это поскорее закончилось. Бокс по сравнению с войной – это младенец, маленький ребенок. Война – это страшная вещь, которой не пожелаешь даже врагу.
Напомним, что после реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Усик хочет завоевать недостающий пояс WBC.
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