Усик: «Некоторые мои друзья пропали, многие знакомые на войне потеряли близких, дома»

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, как война затронула его близких:



На самом деле это очень страшно – то, что сейчас происходит в Украине. Я каждый день молюсь о том, чтобы это поскорее закончилось. Бокс по сравнению с войной – это младенец, маленький ребенок. Война – это страшная вещь, которой не пожелаешь даже врагу.