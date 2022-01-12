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Усик неожиданно потерпел поражение
Украинский чемпион уступил дочери в шахматах
15:39
Фото: Nick Potts
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в своем Instagram признался, что ранее проиграл.
Речь идет о шахматной партии с его дочерью Елизаветой. Александр еще и играл белыми, которые имеют небольшое преимущество:
Дочь победила.
Отметим, что накануне реванша с украинцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) также играет в одну из старейших игр.