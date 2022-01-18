Усик о бое с Гассиевым в Москве: «Если бы я сказал, что не еду – со мной бы никто не работал»

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой рассказал о причинах решения полететь на бой с Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО) в Москву.



За 30 лет мы первые объединили пояса в крузервейте. 30 лет никто не объединял. После нас четыре человека уже объединили. Теренс Кроуфорд объединил, потом я, Тейлор, сейчас Канело.

Я не говорю, что это мы спровоцировали, но долго такого не было. Я поехал туда, отбоксировал, выиграл и приехал. Все.

Если бы я сказал, что не еду – со мной бы никто не работал. Абсолютно никто в мире не работал бы. И мне бы сказали вернуть 10 миллионов».