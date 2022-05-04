Усик: «На данный момент Ломаченко находится дома»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Чемпион рассказал, что вскоре вся информация появится
15:01
Фото: Getty Images
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) высказался в интервью Blockasset о ходе переговоров о реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Вот сейчас просматриваем контракт. Смотрим, все ли там хорошо. Я думаю, что в ближайшее время будет подписания контракта и оглашения (даты и места).
Я еще не знаю о месте проведения (Саудовская Аравия или Великобритания). Не хочу обманывать людей. Люди, которые хотят знать, получат информацию.
Усик также рассказал информацию о Василие Ломаченко (16-2, 11 KO).
Комментарии 0