Усик о нежелании украинских спонсоров работать с ним: «Достаточно много денег я потерял за свою позицию»

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Маши Ефросининой высказался о своих заработках.



Я объясню почему, потому что такие поединки, в которых я боксировал сейчас – мне достанется максимум 20% от этого поединка. Это мне, а потом уже промоутеры и моя команда получают из этого.

Идут затраты на подготовку, проживание, питание, я оплачиваю своих спарринг-партнеров, которые приезжают. Хороший спарринг-партнер в неделю будет стоить минимум 1,5 тысячи долларов, а он приезжает на две, три, пять недель.

А я, например, 10 или 15 недель тренируюсь. Ребята оплачиваются, еда, переезд. Они приезжают, уезжают – это все делаю я, поскольку это нужно мне.

С тем, что произошло с пандемией, боями в последние пару лет. Было крайне сложно, ведь мы не понимали будет бой или нет.

Были ли у меня милионные гонорары? У меня не было или было уже. Может быть и было. С Джошуа я еще не знаю свою конечную стоимость. Будет подсчет PPV и должна быть конечная стоимость того, что я получу. Они еще подсчитывают.

Неподтвержденная на 100% информация, но наш поединок посмотрело около миллиона зрителей. Там 25 фунтов стерлингов стоит одна трансляция, миллион купил – это 25 млн. Половину забирает провайдер, кто-то в проценте, потому что вложился.

Потом к спортсмену, к примеру, приходит 10 млн, из этого 20% мои. Эти 2 млн приходят, я заплатил налоги – в Британии, наверное, 20% – 400 тысяч улетело. Ты расплатился со всеми, куда-то вложил, потому, что ты что-то строешь, кому-то помог.

Рекламные контракты? В Украине нет. Общаемся сейчас. С хейтом и с этим разделением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отклонились, отказались.

Например, «ты там политически высказывался». Я говорю: «Где, покажите». «Ну вот на тебя там говорят». Ну так говорят или я говорю. Достаточно много денег я потерял за свою позицию – я не жалею об этом. Деньги – это, наверное, самый легкий ресурс, который можно восполнить».