Усик обратился к путину. Призвал сесть за стол переговоров без каких-либо условий

Заявил, что Украина не может по-другому, она должна защищаться

Александр Усик / Фото - fightnews.info

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик призвал россиян, православных братьев (с его слов), прекратить войну с Украиной, а президенту РФ владимиру путину посоветовал сесть за стол переговоров без каких-либо условий:

«Всем доброе утро. Меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными – не отпускайте своих военных, детей в нашу страну. Не воюйте с нами. Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину – вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите, все должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, не можем по-другому. Защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну».

Напомним, Усик вернулся в Украину после переговоров о реванше с Джошуа в Лондоне. А недавно показал миру как российская армия обстреливает Киев.