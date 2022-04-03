Усик объяснил, почему никогда не стремится нокаутировать соперника

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Tipsport объяснил, почему никогда не стремится нокаутировать соперника.

Если я побеждаю по очкам, слава Богу. Если приходит нокаут, слава Богу. Несмотря на то, что бокс – это жесткий вид спорта, я не хочу, чтобы кто-кто выходил с ринга очень травмированным, и потом это откладывалось в жизни».