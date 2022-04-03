Усик – о реванше с Джошуа: «Нужно стереть из памяти плохие ошибки, которые мы делали»
Усик объяснил, почему никогда не стремится нокаутировать соперника
Украинец не гонится за досрочными победами
03 апреля 10:00
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Tipsport объяснил, почему никогда не стремится нокаутировать соперника.
«Я не отношусь к этому так, чтобы нокаутировал и радовался этому. Нет, поскольку, как я уже говорил, у каждого моего оппонента есть семья, которая очень за него переживает.
Если я побеждаю по очкам, слава Богу. Если приходит нокаут, слава Богу. Несмотря на то, что бокс – это жесткий вид спорта, я не хочу, чтобы кто-кто выходил с ринга очень травмированным, и потом это откладывалось в жизни».
Александр Усик обсудил предстоящий реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).