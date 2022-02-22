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Усик отправится в Великобританию на этой неделе

Там украинец и его менеджер проведут переговоры о реванше с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
17:17
Усик отправится в Великобританию на этой неделе
Фото: Facebook Александра Усика

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), поделился новостями об организации реванша с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

В частности, Хирн сообщил, что на этой недели украинский боксер и его менеджер Эгис Климас прилетят в Великобританию, чтобы обсудить дату и место проведения второго боя. Слова промоутера приводит DAZN:

«Я только что вернулся с Ближнего Востока. У нас было множество встреч с представителями разных стран оттуда, чтобы организовать этот бой.

Я созвонился с Дэниелом Леви из стадиона «Тоттенхэма», где состоялся первый бой. Они действительно хотят провести реванш там, мне тоже нравится эта идея.

Эгис Климас и Александр Усик будут в Великобритании на этой неделе, поэтому мы собираемся сесть с ними и просто все обсудить.

Сейчас мы подходим к той стадии, когда мы собираемся начать думать о назначении даты на конец мая или июнь.

Ничто не помешает Энтони Джошуа принять участие в этом бою».


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Сергей Остапенко
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Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн Эгис Климас

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