Усик отправится в Великобританию на этой неделе
Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), поделился новостями об организации реванша с чемпионом мира WBA, WBO, IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).
В частности, Хирн сообщил, что на этой недели украинский боксер и его менеджер Эгис Климас прилетят в Великобританию, чтобы обсудить дату и место проведения второго боя. Слова промоутера приводит DAZN:
«Я только что вернулся с Ближнего Востока. У нас было множество встреч с представителями разных стран оттуда, чтобы организовать этот бой.
Я созвонился с Дэниелом Леви из стадиона «Тоттенхэма», где состоялся первый бой. Они действительно хотят провести реванш там, мне тоже нравится эта идея.
Эгис Климас и Александр Усик будут в Великобритании на этой неделе, поэтому мы собираемся сесть с ними и просто все обсудить.
Сейчас мы подходим к той стадии, когда мы собираемся начать думать о назначении даты на конец мая или июнь.
Ничто не помешает Энтони Джошуа принять участие в этом бою».
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