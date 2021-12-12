Усик готов спуститься в весе ради боя с Альваресом
Усик отреагировал на победу Ломаченко: «Это большой праздник для Украины»
«Хай-тек» уверенно разобрался с Ричардом Комми
10:35
Фото: Facebook Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) прокомментировал победу Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над Ричардом Комми (30-4, 27 КО):
«Комми – хороший боксер. После победы Ломаченко я чувствую себя отлично. Это большой праздник для Украины».
Совместное фото Ломаченко и Усика после боя:
Напомним, Ломаченко отпраздновал победу над Комми без флага Украины.
Что касается Усика, то он после боя дал несколько комментариев, в одним из которых выразил готовность провести бой против Сауля Альвареса.