Усик: «Пиво люблю. Иногда хочется пару бутылочек маленьких, этого запаха вкусненького»
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, чем иногда может себя побаловать:
Пиво люблю. Я ограничиваю себя.
А нельзя вообще пить пиво?
Его можно пить, но это эстрогенчик, который как бы разрушает мышечные ткани, на косточки он иногда дает. Это вещество, которое как бы делает тебя чуть слабее. Но иногда хочется его.
Глоточек можно?
Да какой глоточек? Пару бутылочек хотя бы небольших. Как я раков ем? Я часто безалкогольное пиво пью. А иногда хочется какого-то Гиннесса такого жесткого, этого запаха вкусненького. И все. Спортсмен, как беременная женщина – если сильно хочешь, то чуть-чуть можно.
В сладком. Дома я могу себе позволить булочки какие-то. Я люблю эти вещи. Трубочки такие вкусные. Кофе без сахара пью или чай, например.
Тяжелые алкогольные напитки – для меня они не сильно в приоритете. Хотя некоторые... Запах какого-нибудь вискаря… Почему-то это кажется запахом взросления что ли.
У меня просто дома много разной «синьки» есть. Есть вина крутые по 50 лет. Дарили, и я их вот там коплю, сохраняю. Мне теща подарила на 30 лет вино «Бастардо» крымское 1987 года выпуска. Их жалко пить. Они просто стоят и все. И столько их, немерено.
Я иногда к нам в дом приношу какую-то эту штуку. Катя такая говорит: «Блин, почему к нам в дом? Мы ж, блин, не гасимся». Я говорю: «Ты понимаешь, что на «синьку» можно что-то поменять, если так случится. Это товар». «Да нафиг он нужен, бабками пускай дают».
Бывший спарринг-партнер Усика назвал условия пребывания в Украине тюрьмой, а также сравнил украинца с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Комментарии 0