Усик: «Пиво люблю. Иногда хочется пару бутылочек маленьких, этого запаха вкусненького»

Фото: business insider

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, чем иногда может себя побаловать:



А нельзя вообще пить пиво?

Глоточек можно?

В сладком. Дома я могу себе позволить булочки какие-то. Я люблю эти вещи. Трубочки такие вкусные. Кофе без сахара пью или чай, например.

Тяжелые алкогольные напитки – для меня они не сильно в приоритете. Хотя некоторые... Запах какого-нибудь вискаря… Почему-то это кажется запахом взросления что ли.

У меня просто дома много разной «синьки» есть. Есть вина крутые по 50 лет. Дарили, и я их вот там коплю, сохраняю. Мне теща подарила на 30 лет вино «Бастардо» крымское 1987 года выпуска. Их жалко пить. Они просто стоят и все. И столько их, немерено.

Я иногда к нам в дом приношу какую-то эту штуку. Катя такая говорит: «Блин, почему к нам в дом? Мы ж, блин, не гасимся». Я говорю: «Ты понимаешь, что на «синьку» можно что-то поменять, если так случится. Это товар». «Да нафиг он нужен, бабками пускай дают».