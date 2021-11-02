Усик: «Победа над Джошуа ничего в жизни особо не изменила»

Александр Усик / Фото: instagram.com/carlo_cianti

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Bad Left Hook отреагировал на победу над экс-обладателем титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Я не хочу сравнивать этот бой с предыдущими. Каждый поединок по-своему удивительный. Наше сражение с Энтони было невероятно, без всякого сомнения. Как я уже сказал, еще будут великие дела, в предвкушении которых я нахожусь.

Этот бой не был простым, как многие считают. Несмотря на победу единогласным решением судей, не стоит заблуждаться. Поединок был что надо, Джошуа – отличный боец.