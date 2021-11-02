Башир – Джошуа: «Если ты пойдешь войной на Усика, то тебе снова надерут задницу»
Усик: «Победа над Джошуа ничего в жизни особо не изменила»
Украинец расценивает завоевание трех поясов как очередную ступень в карьере, а не величайшее достижение
2 ноября 15:29
Александр Усик / Фото: instagram.com/carlo_cianti
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Bad Left Hook отреагировал на победу над экс-обладателем титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Жизнь после победы над Джошуа особо не изменилась. Да, это был огромный шаг для моей карьеры, но я не собираюсь останавливаться, ведь впереди еще много всего.
Я не хочу сравнивать этот бой с предыдущими. Каждый поединок по-своему удивительный. Наше сражение с Энтони было невероятно, без всякого сомнения. Как я уже сказал, еще будут великие дела, в предвкушении которых я нахожусь.
Этот бой не был простым, как многие считают. Несмотря на победу единогласным решением судей, не стоит заблуждаться. Поединок был что надо, Джошуа – отличный боец.
Напомним, что ранее Усику привезли его чемпионские пояса.
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