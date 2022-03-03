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XSPORT Review

«Усик победит Фьюри». Майкл Хантер сделал смелый прогноз

Американский супертяжеловес сравнил чемпионов
Бокс Профессиональный бокс
20:30
«Усик победит Фьюри». Майкл Хантер сделал смелый прогноз
Майкл Хантер / фото - Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в интервью ESNEWS сравнил объединенного чемпиона по версиям IBF/WBO/WBA из Украины Александра Усика (19-0, 13 KO) и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

«Усик победит Фьюри. Не уверен на счет уличного боя, но Усик победит. Но это очень близкий бой. Здесь все сведется к тактике, не обязательно к навыкам, потому что у них обоих они отличные. И у них есть достаточно всего, чтобы побить друг друга».

Майкл Хантер надеется на реванш с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Майкл Хантер Тайсон Фьюри Александр Усик

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